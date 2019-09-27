ДТП у Броварах. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n127367-smertelna-dtp-u-brovarah-pravoohoronci-zatrymaly-policeyskogo-vodiya-foto.html

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Слідчі Державного бюро розслідувань затримали поліцейського-водія взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області.

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Цей правоохоронець скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту у Броварах. Попередньо встановлено, що поліцейський перебував за кермом у нетверезому стані. Від отриманих травм жінка загинула на місці, її чоловік та велосипедист отримали тілесні ушкодження різного ступеню. Про це 27 вересня повідомила прес-служба ДБР.

Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення правоохоронцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у виді арешту.

Нагадаємо, 26 вересня у Броварах Київської області співробітник поліції охорони врізався у зупинку громадського транспорту. Внаслідок інциденту загинула жінка, а дві особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.