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Смертельное ДТП в Броварах с участием пьяного полицейского: видео столкновения, фото — ГБР

ГБР обнародовало видео смертельного ДТП в Броварах с участием пьяного полицейского (ФОТО)

27 сен 2019, 11:41
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Государственное бюро расследований 27 сентября обнародовало видео смертельного ДТП в Броварах с участием водителя-полицейского.

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Как видно из видео, Opel, которым управлял выпивший полицейский, на большой скорости занесло на дороге и машина налетела на остановку общественного транспорта.

Сегодня следователи ГБР задержали полицейского-водителя. Он служит во взводе реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области. Женщина, которая ждала транспорт, погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

Правоохранители решают вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Источник: Ракурс


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