Смертельное ДТП в Броварах с участием пьяного полицейского: видео столкновения, фото — ГБР

https://racurs.ua/n127371-gbr-obnarodovalo-video-smertelnogo-dtp-v-brovarah-s-uchastiem-pyanogo-policeyskogo-foto.html

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Государственное бюро расследований 27 сентября обнародовало видео смертельного ДТП в Броварах с участием водителя-полицейского.

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Как видно из видео, Opel, которым управлял выпивший полицейский, на большой скорости занесло на дороге и машина налетела на остановку общественного транспорта.

Сегодня следователи ГБР задержали полицейского-водителя. Он служит во взводе реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области. Женщина, которая ждала транспорт, погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

Правоохранители решают вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.