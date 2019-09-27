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Смертельна ДТП у Броварах за участі п’яного поліцейського: відео зіткнення, фото — ДБР

ДБР оприлюднило відео смертельної ДТП у Броварах за участі п’яного поліцейського (ФОТО)

27 вер 2019, 11:41
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Державне бюро розслідувань 27 вересня оприлюднило відео смертельної ДТП у Броварах за участі водія-поліцейського.

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Як видно з відео, Opel, яким керував напідпитку правоохоронець, на великій швидкості занесло на дорозі і машина налетіла на зупинку громадського транспорту.

Сьогодні слідчі ДБР затримали поліцейського-водія. Він служить у взводі реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області. Жінка, яка чекала транспорт загинула на місці, її чоловік та велосипедист отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

Правоохоронці вирішують питання про повідомлення правоохоронцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Джерело: Ракурс


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