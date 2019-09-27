Смертельна ДТП у Броварах за участі п’яного поліцейського: відео зіткнення, фото — ДБР

https://racurs.ua/ua/n127371-dbr-opryludnylo-video-smertelnoyi-dtp-u-brovarah-za-uchasti-p-yanogo-policeyskogo-foto.html

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Державне бюро розслідувань 27 вересня оприлюднило відео смертельної ДТП у Броварах за участі водія-поліцейського.

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Як видно з відео, Opel, яким керував напідпитку правоохоронець, на великій швидкості занесло на дорозі і машина налетіла на зупинку громадського транспорту.

Сьогодні слідчі ДБР затримали поліцейського-водія. Він служить у взводі реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області. Жінка, яка чекала транспорт загинула на місці, її чоловік та велосипедист отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

Правоохоронці вирішують питання про повідомлення правоохоронцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.