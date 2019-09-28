Генерал-полковник СБУ Павел Демчина. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n127419-zelenskiy-uvolil-skandalnogo-generala-sbu-demchinu-s-voennoy-slujby-v-zapas.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, уволил Павла Демчину с военной службы в запас Службы безопасности Украины.

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Ранее Демчина на должности первого заместителя председателя СБУ стал фигурантом скандала о несоответствии задекларированных доходов и имущества. Текст президентского указа № 719/2019 от 28 сентября обнародован на веб-странице главы государства.

Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды, — говорится в тексте указа.

В 2017 году Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в ЕРДР по факту возможного незаконного обогащения первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины (ст. 368−2 Уголовного кодекса Украины). Основанием для открытия уголовного производства стали материалы журналистских расследований.

В сентябре 2018 года детективы НАБУ подготовили сообщение о подозрении Демчине в незаконном обогащении. Следователи считали, что чиновник спецслужбы в период с 26 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года, не имея предварительно полученных доходов, которые позволяли бы ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов (земельные участки, элитные авто и квартиру) на общую сумму не менее 3,76 млн грн. При этом не была подтверждена доказательствами законность оснований приобретения этих участков.

Напомним, в мае Павел Демчина подал в отставку. Пятый президент Украины Петр Порошенко в июле 2016 года назначил Демчину первым заместителем председателя СБУ. Своего времени Демчина также был начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Генерал-майором он стал в марте 2016 года, звание генерал-лейтенанта получил в августе 2017 года.