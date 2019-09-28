ДТП на Черкащине. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 28 сентября в Черкасской области на трассе Киев-Одесса вблизи Жашкова, унесло жизнь одного человека.

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В больнице скончался один из 11 пострадавших. Правоохранители готовятся открыть уголовное производство по факту аварии. Об этом 28 сентября сообщили УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

По предварительной информации, водитель автобуса «Мерседес-спринтер» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автобуса. В салоне транспортного средства находились водитель и 10 пассажиров. Всех пострадавших доставили в Жашковской центральной районную и Уманскую городскую больницу.

Коммунальное предприятие «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР» сообщило в Facebook, что у 29-летней женщины обнаружили неполную травматическую ампутацию левой верхней конечности. Ей сделали срочную операцию в Жашковской центральной районной больнице.

Женщины 52 и 58 лет получили открытые черепно-мозговые травмы и открытые переломы. Пострадал и 55-летний мужчина, у которого обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и травмы позвоночника. Другие пострадавшие получили многочисленные ушибы и ссадины.

Напомним, сегодня в Черкасской области произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения травмы получили 11 человек.