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Буксир Bourbon Rhode затонул вследствие шторма. Фото: tyt.by

Судно с украинцами затонуло в Атлантическом океане, трех человек удалось спасти (КАРТА)

28 сен 2019, 19:00
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Буксир Bourbon Rhode, который ранее исчез в Атлантическом океане, затонул в результате шторма.

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На судне находились 14 человек. По предварительной информации, среди членов экипажа — 10 украинцев. Сейчас спасены три члени экипажа, из которых два гражданина Украины. Об этом 28 сентября сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич на собственной странице в Twitter.

По информации судовладельца, три члена экипажа спасены. Два из них — граждане Украины. Спасательная операция продолжается, — говорится в сообщении.

Дипломат пообещал информировать о важных событиях относительно этого чрезвычайного происшествия и добавил, что МИД поддерживает связь с представителем судовладельца и спасательным центром.

Место, где исчез корабль с украинцами. Карта: Василий Кирилич в Twitter

Напомним, 26 сентября буксир BourbonRhode попал в шторм и подал сигнал о помощи. Из-за сильной непогоды отсеки буксира начало затапливать. Судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас). На борту находилось 14 человек. Поисково-спасательную операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France.

Источник: Ракурс


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