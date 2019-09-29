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Гранату підірвали діти в ЛНР. Фото: Главком

На окупованій Луганщині група дітей підірвалася на гранаті

29 вер 2019, 11:57
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На окупованій території Луганської області прогримів вибух гранати, внаслідок якої постраждали діти.

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Надзвичайна подія сталася 28 вересня в селі Червона Зоря (Черногоровка) Перевальського району. Ця територія контролюється бойовиками самопроголошеної Луганської народної республіки. Про це заявили в так званій народній міліції ЛНР, 29 вересня повідомляють «Новости Донбасса».

Інцидент трапився неподалік житлових будинків. Діти виявили схрон із боєприпасами та взяли з схованки гранату. Граючись, вони випадково її підірвали. Внаслідок події постраждали п’ятеро осіб віком від семи до 13 років. У всіх поранення різного ступеня тяжкості. Дітей доправили до лікарні.

У прес-центрі Операції об'єднаних сил, Головному управлінні Нацполіції в Луганській області та обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій поки не коментували подію.

Нагадаємо, 4 вересня вибух боєприпаса часів Другої світової війни призвів до загибелі пенсіонера у Житомирській області. У селі Вільхи Романівського району селянин підірвався на бомбі. Чоловік загинув на місці, оскільки травми виявилися несумісними з життям.


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