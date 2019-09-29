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Гранату взорвали дети в ЛНР. Фото: Главком

На оккупированной Луганщине группа детей подорвалась на гранате

29 сен 2019, 11:57
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На оккупированной территории Луганской области прогремел взрыв гранаты, в результате которого пострадали дети.

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ЧП произошло 28 сентября в селе Красная Заря (Черногоровка) Перевальского района. Эта территория контролируется боевиками самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявили в так называемой народной милиции ЛНР, 29 сентября сообщают «Новости Донбасса».

Инцидент произошел неподалеку от жилых домов. Дети обнаружили схрон с боеприпасами и взяли из тайника гранату. Играя, они случайно ее взорвали. В результате происшествия пострадали пять человек в возрасте от семи до 13 лет. У всех ранения различной степени тяжести. Детей доставили в больницу.

В пресс-центре Операции объединенных сил, Главном управлении Нацполиции в Луганской области и областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пока не комментировали произошедшее.

Напомним, 4 сентября взрыв боеприпаса времен Второй мировой войны привел к гибели пенсионера в Житомирской области. В селе Ольхи Романовского района селянин подорвался на бомбе. Мужчина погиб на месте, так как травмы оказались несовместимыми с жизнью.


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