Мемориал Бабий Яр. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n127438-v-ukraine-segodnya-78-godovschina-s-nachala-massovyh-rasstrelov-v-babem-yaru.html

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Сегодня в Украине вспоминают одно трагическое событие, которое произошло 78 лет назад в киевском урочище Бабий Яр.

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Нацисты 29 сентября 1941 года начали массовые расстрелы мирных граждан. В связи годовщиной трагедии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу. Обращение главы государства опубликовала его пресс-служба.

Президент напомнил, что в тот трагический день всем евреям Киева приказали с вещами собраться определенном месте на Лукьяновке. Впоследствии их расстреляли в Бабьем Яру. Позже там уничтожили цыган и караимов, поскольку нацисты считали, что эти этносы не имели права на существование.

Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста — это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое — человеческая жизнь — становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов, — отметил Зеленский.

Как известно, на протяжении 29−30 сентября 1941 года в оккупированном нацистами Киеве был проведен первый массовый расстрел войсками Вермахта беззащитного гражданского населения. Всего с 29 сентября по 11 октября 1941 года эсэсовцы убили почти все еврейское население украинской столицы — свыше 50 тыс. мужчин, женщин и детей.

Напомним, 1 сентября в Варшаве состоялись мероприятия, посвященные 80 годовщине начала Второй мировой. В Варшаву того дня прибыли 250 иностранных гостей, среди которых 20 глав государств.