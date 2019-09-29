Меморіал Бабин Яр. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n127438-v-ukrayini-sogodni-78-rokovyny-z-pochatku-masovyh-rozstriliv-u-babynomu-yaru.html

Ракурс

Сьогодні в Україні згадують одну трагічну подію, яка сталася 78 років тому у київському урочищі Бабин Яр.

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Нацисти 29 вересня 1941 року почали масові розстріли мирних громадян. У зв’язку з роковинами трагедії президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу. Звернення глави держави опублікувала його прес-служба.

Президент нагадав, що того трагічного дня всім євреям Києва наказали з речами зібратися визначеному місці на Лук’янівці. Їх згодом розстріляли в Бабиному Яру. Пізніше там знищили ромів і караїмів, оскільки нацисти вважали, що ці етноси не мали права на існування.

Трагічні сторінки історії слід пам’ятати не тільки, щоб шанувати пам’ять про загиблих, а й для того, щоб зробити висновки з минулого та не допустити помилок у майбутньому. Пам’ять Бабиного Яру, Голокосту — це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче — людське життя — ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів, — зазначив Зеленський.

Як відомо, впродовж 29−30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві був проведений перший масовий розстріл військами Вермахту беззахисного цивільного населення. Всього з 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення української столиці — понад 50 тис. чоловіків, жінок та дітей.

Нагадаємо, 1 вересня у Варшаві відбулися заходи, присвячені 80 роковинам початку Другої світової. До Варшави того дня прибули 250 іноземних гостей, серед яких 20 глав держав.