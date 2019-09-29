Президент США Дональд Трамп. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n127435-tramp-zapisal-emocionalnoe-videoobraschenie-k-amerikancam-i-obvinil-vo-vseh-bedah-demokraticheskuu.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, записал видеообращение к гражданам страны.

Loading...

Американский лидер считает, что представители Демократической партии хотят остановить его, поскольку он борется за свою страну и ее граждан. Соответствующее видео в YouTube опубликовала администрация Белого дома.

По словам Трампа, он не позволит демократам отобрать у американцев право владеть оружием, систему здравоохранения и свободу.

То, что происходит сейчас — это крупнейшее мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят отнять у вас ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят забрать все. Мы не можем позволить этому случиться, мы боремся за то, чтобы высушить болото. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, я никогда не позволю этому случиться, — заявил Трамп.

Напомним, в США возник скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским. Отмечается, что американский президент во время разговора с главой Украины якобы давил на него и требовал начать расследование против компании Burisma. В Совет директоров этой газодобывающей компании входил сын Джо Байдена. Бывший вице-президент считается главным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года. Говорилось и о том, что Трамп якобы приказал заморозить 400 млн долл. военной помощи для Украины за неделю до разговора с Зеленским.

После этого бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что глава США Дональд Трамп использует Украину, чтобы сорвать президентские выборы.