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В Словакии разбился истребитель МиГ-29. Фото: flickr.com
В Словакии из-за недостатка горючего упал истребитель МиГ-29 (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n127434-v-slovakii-iz-za-nedostatka-goruchego-upal-istrebitel-mig-29-foto-video.htmlРакурс
Авиакатастрофа военного истребителя МиГ-29 произошла на западе Словакии.
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Самолет Военно-воздушных сил страны упал в Нитранском крае. Сейчас устанавливаются причины происшествия, авария могла произойти из-за нехватки горючего. Об этом 29 сентября сообщила Polícia Slovenskej republiky в Facebook.
По предварительной информации, авария, которая произошла в Нитранском крае, вызвала нехватка топлива. Окончательная причина будет выяснена. Следует иметь в виду, что нехватка горючего тоже может быть вызвана неисправностью, — отметили в пресс-службе ведомства.
Пилот самолета, потерпевшего крушение, успел катапультироваться. Сейчас он находится в безопасности. Командование ВВС сообщило, что самолет совершал тренировочный полет.
Напомним, 11 сентября в Соединенных Штатах Америки произошла авиакатастрофа. Грузовой самолет с двумя лицами на борту разбился возле аэропорта в штате Огайо. Самолет упал на несколько автомобилей на стоянке автомастерской и на месте катастрофы вспыхнул пожар. В результате авиакатастрофы никто не выжил.
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