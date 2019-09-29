В Словакии разбился истребитель МиГ-29. Фото: flickr.com

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Авиакатастрофа военного истребителя МиГ-29 произошла на западе Словакии.

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Самолет Военно-воздушных сил страны упал в Нитранском крае. Сейчас устанавливаются причины происшествия, авария могла произойти из-за нехватки горючего. Об этом 29 сентября сообщила Polícia Slovenskej republiky в Facebook.

По предварительной информации, авария, которая произошла в Нитранском крае, вызвала нехватка топлива. Окончательная причина будет выяснена. Следует иметь в виду, что нехватка горючего тоже может быть вызвана неисправностью, — отметили в пресс-службе ведомства.

Пилот самолета, потерпевшего крушение, успел катапультироваться. Сейчас он находится в безопасности. Командование ВВС сообщило, что самолет совершал тренировочный полет.

Напомним, 11 сентября в Соединенных Штатах Америки произошла авиакатастрофа. Грузовой самолет с двумя лицами на борту разбился возле аэропорта в штате Огайо. Самолет упал на несколько автомобилей на стоянке автомастерской и на месте катастрофы вспыхнул пожар. В результате авиакатастрофы никто не выжил.