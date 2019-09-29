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У Словаччині розбився винищувач МіГ-29. Фото: flickr.com

У Словаччині через нестачу пального впав винищувач МіГ-29 (ФОТО, ВІДЕО)

29 вер 2019, 09:12
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Авіакатастрофа військового винищувача МіГ-29 сталася на заході Словаччини.

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Літак Військово-повітряних сил країни впав у Нітранському краї. Наразі встановлюються причини події, аварія могла статися через брак пального. Про це 29 вересня повідомила Polícia Slovenskej republiky у Facebook.

За попередньою інформацією, аварію, яка сталася в Нітранському краї, спричинила нестача пального. Остаточну причину буде з’ясовано. Слід мати на увазі, що брак пального теж може бути викликаний несправністю, — зазначили в прес-службі відомства.

Пілот літака, який зазнав аварії, встиг катапультуватися. Наразі він перебуває у безпеці. Командування ВПС повідомило, що літак здійснював тренувальний політ.

Місце авіакатастрофи. Фото: Polícia Slovenskej republiky у Facebook

Місце авіакатастрофи. Фото: Polícia Slovenskej republiky у Facebook

Нагадаємо, 11 вересня в Сполучених Штатах Америки сталася авіакатастрофа. Вантажний літак з двома особами на борту розбився біля аеропорту в штаті Огайо. Літак впав на кілька автомобілів на стоянці автомайстерні і на місці катастрофи спалахнула пожежа. Внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив.

Джерело: Ракурс


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