Новости Украины

Трамп опубликовал предвыборный ролик, в нем показали Зеленского, Порошенко и Яценюка. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n127407-tramp-opublikoval-predvybornyy-rolik-v-nem-pokazali-zelenskogo-poroshenko-i-yacenuka-video.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, опубликовал предвыборный ролик, в котором показали бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-премьер-министра страны Арсения Яценюка и действующего главу государства Владимира Зеленского.

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Ролик был опубликован накануне на официальной странице американского лидера в Facebook.

На видео рассказывается о скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Сам скандал возник из-за того, что Трамп в разговоре с Зеленским якобы оказывал давление на украинского лидера, чтобы тот помогал расследованию «коррупции» в отношении сына Байдена.

Джо Байден обещал Украине один миллиард долларов, в случае увольнения прокурора, который расследовал дело в отношении компании его сына. Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, то демократы захотели отправить его в отставку через процедуру импичмента. И их медийные псы прибегли ко лжи. Они проиграли выборы, и теперь они хотят выиграть следующие выборы. Не позволь им, — говорится за кадром.

По состоянию на 9.00 сегодняшнего дня ролик набрал свыше 1,5 млн просмотров.

Напомним, в Демократической партии США вчера заявили, что стенограмма разговора Трампа и Зеленского является неполной и касается только пяти минут разговора из в целом 30.​