Новости Украины

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В Конгрессе требуют у Трампа отчет о причинах задержки помощи Украине. Фото: РБК
В Конгрессе требуют у Трампа отчет о причинах задержки помощи Украинеhttps://racurs.ua/n127406-v-kongresse-trebuut-u-trampa-otchet-o-prichinah-zaderjki-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
Военная помощь Украине от США была заморожена по решению американского лидера Дональда Трампа, что вызвало недовольство в Конгрессе США. Два комитета нижней палаты законодателей направили в Белый дом запрос, в котором требуют объяснить задержку военной помощи.
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Запрос был передан исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни и руководителю Управления по административным вопросам и бюджету Белого дома Расселу Воту, сообщила вчера на своем сайте демократ, председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи.
В Конгрессе хотят узнать, когда именно Белый дом принимал решение о замораживании помощи и по каким политическим причинам это было сделано.
Законодатели считают, что такие действия нарушают закон о контроле за изъятиями ассигнований и являются злоупотреблением полномочиями, предоставленными президенту.
Напомним, что в конце августа президент США поручил представителям своей администрации пересмотреть программу финансирования Украины. Такое решение он принял после после саммита «Большой семерки».
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