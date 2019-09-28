Новости Украины

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Ракурс
В Конгрессе требуют у Трампа отчет о причинах задержки помощи Украине. Фото: РБК

В Конгрессе требуют у Трампа отчет о причинах задержки помощи Украине

28 сен 2019, 09:28
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Военная помощь Украине от США была заморожена по решению американского лидера Дональда Трампа, что вызвало недовольство в Конгрессе США. Два комитета нижней палаты законодателей направили в Белый дом запрос, в котором требуют объяснить задержку военной помощи.

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Запрос был передан исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни и руководителю Управления по административным вопросам и бюджету Белого дома Расселу Воту, сообщила вчера на своем сайте демократ, председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи.

В Конгрессе хотят узнать, когда именно Белый дом принимал решение о замораживании помощи и по каким политическим причинам это было сделано.

Законодатели считают, что такие действия нарушают закон о контроле за изъятиями ассигнований и являются злоупотреблением полномочиями, предоставленными президенту.

Напомним, что в конце августа президент США поручил представителям своей администрации пересмотреть программу финансирования Украины. Такое решение он принял после после саммита «Большой семерки».

Источник: Ракурс


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