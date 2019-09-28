Новости Украины

В Конгрессе требуют у Трампа отчет о причинах задержки помощи Украине. Фото: РБК

https://racurs.ua/n127406-v-kongresse-trebuut-u-trampa-otchet-o-prichinah-zaderjki-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

Военная помощь Украине от США была заморожена по решению американского лидера Дональда Трампа, что вызвало недовольство в Конгрессе США. Два комитета нижней палаты законодателей направили в Белый дом запрос, в котором требуют объяснить задержку военной помощи.

Loading...

Запрос был передан исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни и руководителю Управления по административным вопросам и бюджету Белого дома Расселу Воту, сообщила вчера на своем сайте демократ, председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи.

В Конгрессе хотят узнать, когда именно Белый дом принимал решение о замораживании помощи и по каким политическим причинам это было сделано.

Законодатели считают, что такие действия нарушают закон о контроле за изъятиями ассигнований и являются злоупотреблением полномочиями, предоставленными президенту.

Напомним, что в конце августа президент США поручил представителям своей администрации пересмотреть программу финансирования Украины. Такое решение он принял после после саммита «Большой семерки».