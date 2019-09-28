Новини України

У Конгресі вимагають у Трампа звіт про причини затримки допомоги Україні. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n127406-u-kongresi-vymagaut-u-trampa-zvit-pro-prychyny-zatrymky-dopomogy-ukrayini.html

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Військова допомога Україні від США була заморожена за рішенням американського лідера Дональда Трампа, що викликало невдоволення в Конгресі США. Два комітету нижньої палати законодавців направили в Білий дім запит, в якому вимагають пояснити затримку військової допомоги.

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Запит був переданий виконуючому обов’язки глави апарату Білого дому Міку Малвейні і керівникові Управління з адміністративних питань та бюджету Білого дому Расселу Воту, повідомила вчора на своєму сайті демократ, голова комітету з асигнувань Палати представників Ніта Лоуі.

У Конгресі хочуть дізнатися, коли саме Білий дім приймав рішення про заморожування допомоги і з яких політичних причин це було зроблено.

Законодавці вважають, що такі дії порушують закон про контроль за вилученнями асигнувань і є зловживанням повноваженнями, наданими президенту.

Нагадаємо, що наприкінці серпня президент США доручив представникам своєї адміністрації переглянути програму фінансування України. Таке рішення він прийняв після саміту «Великої сімки».