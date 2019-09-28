Новини України

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У Запорізькій області електричка збила на смерть трьох людей. Фото: 24 канал
У Запорізькій області електричка збила на смерть трьох людейhttps://racurs.ua/ua/n127405-u-zaporizkiy-oblasti-elektrychka-zbyla-na-smert-troh-ludey.htmlРакурс
У Запорізькій області електричка на смерть збила трьох людей. Інцидент стався в районі села Павлівське Вільнянського району області.
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За даними прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, всі троє загинули на місці. Інформація про трагічний випадок надійшла рятувальникам напередодні.
Поблизу залізничної колії виявлені тіла трьох осіб, які імовірно були смертельно травмовані електропоїздом, — йдеться в повідомленні ДСНС.
При цьому рятувальники поки не можуть назвати точні обставини загибелі людей. Правоохоронці почали розслідування.
Також в даний момент поки невідомі особи загиблих і точна дата їх загибелі.
Нагадаємо, 27 липня на Буковині на переїзді у селі Мамаївці Кіцманського району потяг протаранив маршрутку. Удар вантажного поїзда припав у задню частину автобуса. В результаті зіткнення загинули дві людини, ще сім пасажирів доставлені в лікарню, три з них — в реанімації.
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