Новини України

У Запорізькій області електричка збила на смерть трьох людей. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127405-u-zaporizkiy-oblasti-elektrychka-zbyla-na-smert-troh-ludey.html

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​У Запорізькій області електричка на смерть збила трьох людей. Інцидент стався в районі села Павлівське Вільнянського району області.

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За даними прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, всі троє загинули на місці. Інформація про трагічний випадок надійшла рятувальникам напередодні.

Поблизу залізничної колії виявлені тіла трьох осіб, які імовірно були смертельно травмовані електропоїздом, — йдеться в повідомленні ДСНС.

При цьому рятувальники поки не можуть назвати точні обставини загибелі людей. Правоохоронці почали розслідування.

Також в даний момент поки невідомі особи загиблих і точна дата їх загибелі.

Нагадаємо, 27 липня на Буковині на переїзді у селі Мамаївці Кіцманського району потяг протаранив маршрутку. Удар вантажного поїзда припав у задню частину автобуса. В результаті зіткнення загинули дві людини, ще сім пасажирів доставлені в лікарню, три з них — в реанімації.