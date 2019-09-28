Новости Украины

В Запорожской области электричка сбила насмерть троих человек. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n127405-v-zaporojskoy-oblasti-elektrichka-sbila-nasmert-troih-chelovek.html

Ракурс

​В Запорожской области электричка насмерть сбила троих человек. Инцидент произошел в районе села Павловское Вольнянского района области.

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По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, все трое погибли на месте. Информация о трагическом случае поступила спасателям накануне.

Вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом, — говорится в сообщении ГСЧС.

При этом спасатели пока не могут назвать точные обстоятельства гибели людей. Правоохранители начали расследование.

Также в данный момент пока неизвестны личности погибших и точная дата их гибели.

Напомним, 27 июля на Буковине на переезде в селе Мамаевцы Кицманского района поезд протаранил маршрутку. Удар грузового поезда пришелся в заднюю часть автобуса. В результате столкновения погибли два человека, еще семь пассажиров доставлены в больницу, три из них — в реанимации.