Новости Украины

Волкер ушел в отставку из-за скандального разговора Зеленского и Трампа - СМИ. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n127404-volker-ushel-v-otstavku-iz-za-skandalnogo-razgovora-zelenskogo-i-trampa-smi.html

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Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, покидает занимаемую им должность.

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Такое решение он принял из-за разгоревшегося скандала вокруг телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседника телеканала, Волкер принял такое решение спустя день после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб по поводу беседы между президентами.

По данным отчета, Волкер мог давать советы Зеленскому о том, как ему реагировать на требования американского президента. Источник CNN отмечает, что Волкер является едва ли не ключевой фигурой в скандале вокруг Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Кроме того, Волкер находится в списке людей, которых хотят заслушать в Конгрессе.

Напомним, в Демократической партии США вчера заявили, что стенограмма разговора Трампа и Зеленского является неполной и касается только пяти минут разговора из в целом 30.