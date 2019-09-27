Главные новости 27 сентября: отставка Данилюка и решение Верховного суда относительно Насирова

Александр Данилюк, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n127403-glavnye-novosti-27-sentyabrya-otstavka-daniluka-i-reshenie-verhovnogo-suda-otnositelno-nasirova.html

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке. Владимир Зеленский рассмотрит его по возвращении в Киев, заявили в Офисе президента.

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Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу бывшего главыГосударственной фискальной службы Романа Насирова.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании для Украины. Ожидается, что это обсуждение состоится в ближайшие недели.

В то же время в Нацбанке назвали главные препятствия для подписания новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт заверил, что отношение Берлина к Киеву не изменится в связи с обнародованной стенограммойтелефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где звучали критические высказывания в отношении Ангелы Меркель.

В Демократической партии США сегодня заявили, что эта стенограмма является неполной — ее текст соответствует лишь пяти минутам разговора извсего 30.

В НАБУ утверждают, что не осуществляют расследование относительно Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США времен Барака Обамы Джо Байдена.

Сегодня в Крыму прошли обыски у главы Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова. Во время обысков адвокат не присутствовал, а понятых российские силовики привезли с собой.