Головні новини 27 вересня: відставка Данилюка та рішення Верховного суду щодо Насірова

Олександр Данилюк, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n127403-golovni-novyny-27-veresnya-vidstavka-danyluka-ta-rishennya-verhovnogo-sudu-schodo-nasirova.html

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку. Володимир Зеленський розгляне її після повернення до Києва, заявили в Офісі президента.

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Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував усі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) приступила до обговорення нової трирічного угоди про розширене фінансування для України. Очікується, що це обговорення відбудеться у найближчі тижні.

Водночас у Нацбанку назвали головні перешкоди для підписання нової програми співпраці України з МВФ.

Речник канцлера Німеччини Штеффен Зайберт запевнив, що ставлення Берліна до Києва не зміниться у зв’язку з оприлюдненою стенограмою телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, де звучали критичні висловлювання стосовно Ангели Меркель.

У Демократичній партії США сьогодні заявили, що ця стенограма є неповною — її текст відповідає лише 5 хв розмови із загалом 30.

У НАБУ стверджують, що не здійснюють розслідування щодо Хантера Байдена — сина колишнього віце-президента США часів Барака Обами Джо Байдена.

Сьогодні в Криму відбулися обшуки в голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера Аметова. Під час обшуків адвокат не був присутній, а понятих російські силовики привезли із собою.