Новини України

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Волкер пішов у відставку через скандальну розмову Зеленського і Трампа - ЗМІ. Фото: LIGA.net

Волкер пішов у відставку через скандальну розмову Зеленського і Трампа — ЗМІ

28 вер 2019, 07:58
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Курт Волкер, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України, залишає займану ним посаду.

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Таке рішення він прийняв через скандал, що розгорівся навколо телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа, повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За даними співрозмовника телеканалу, Волкер прийняв таке рішення через день після публікації тексту скарги співробітника американських спецслужб з приводу розмови між президентами.

За даними звіту, Волкер міг давати поради Зеленському про те, як йому реагувати на вимоги американського президента. Джерело CNN зазначає, що Волкер є чи не ключовою фігурою в скандалі навколо Джозефа Байдена і його сина Хантера.

Крім того, Волкер знаходиться в списку людей, яких хочуть заслухати в Конгресі.

Нагадаємо, в Демократичній партії США вчора заявили, що стенограма розмови Трампа і Зеленського є неповною і стосується тільки п’яти хвилин розмови з в цілому 30.


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