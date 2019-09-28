Новини України

Трамп опублікував передвиборчий ролик, в ньому показали Зеленського, Порошенка і Яценюка. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n127407-tramp-opublikuvav-peredvyborchyy-rolyk-v-nomu-pokazaly-zelenskogo-poroshenka-i-yacenuka-video.html

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Дональд Трамп, президент США, опублікував передвибочий ролик, в якому показали колишнього президента України Петра Порошенка, екс-прем'єр-міністра країни Арсенія Яценюка та чинного главу держави Володимира Зеленського.

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Ролик був опублікований напередодні на офіційній сторінці американського лідера в Facebook.

На відео розповідається про скандал навколо колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера. Сам скандал виник через те, що Трамп в розмові з Зеленським нібито чинив тиск на українського лідера, щоб той допомагав розслідуванню «корупції» щодо сина Байдена.

Джо Байден обіцяв Україні один мільярд доларів, у разі звільнення прокурора, який розслідував справу щодо компанії його сина. Але коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, то демократи захотіли відправити його у відставку через процедуру імпічменту. І їх медійні пси вдалися до брехні. Вони програли вибори, і тепер вони хочуть виграти наступні вибори. Не дозволь їм, — йдеться за кадром.

Станом на 9.00 сьогоднішнього дня ролик набрав понад 1,5 млн переглядів.

Нагадаємо, в Демократичній партії США вчора заявили, що стенограма розмови Трампа і Зеленського є неповною і стосується тільки п’яти хвилин розмови з в цілому 30.​