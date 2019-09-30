Інцидент стався поблизу Майдану Незалежності, фото: teteria sonnna

https://racurs.ua/ua/n127460-u-kyievi-cholovik-pogrojuvav-strybnuty-z-dahu-budivli-bilya-maydanu-nezalejnosti-foto-video.html

Ракурс

У Києві цієї ночі невідомий чоловік погрожував стрибнути з даху будівлі, розташованої поблизу Майдану Незалежності за адресою вулиця Хрещатик, 7/11.

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Зрештою, його вдалося вмовити спуститися разом із комбатом 1 батальйону полку № 1 патрульної поліції Києва Олексієм Оленіним, котрий впродовж п’яти годин вів з ним переговори на даху цієї будівлі, повідомляє прес-служба МВС України.

Зазначається, що Оленін — first responder (особа зі спеціалізованою підготовкою, яка серед перших приїжджає та надає допомогу на місці надзвичайних ситуацій).

За інформацією видання «Київ Оперативний», однією із вимог чоловіка, яким намагався вчинити самогубство, було «закрити пельку» компанії, котра співала пісні на Майдані Незалежності. Також серед його попередніх вимог були «дві пожежні автівки, журналісти та рупор».

Нагадаємо, торік спробу самогубства здійснив 33-річний співробітник департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Він вистрелив собі в голову з пістолета Макарова.