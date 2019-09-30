Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Інцидент стався поблизу Майдану Незалежності, фото: teteria sonnna

У Києві чоловік погрожував стрибнути з даху будівлі біля Майдану Незалежності (ФОТО, ВІДЕО)

30 вер 2019, 10:09
999

У Києві цієї ночі невідомий чоловік погрожував стрибнути з даху будівлі, розташованої поблизу Майдану Незалежності за адресою вулиця Хрещатик, 7/11.

Loading...

Зрештою, його вдалося вмовити спуститися разом із комбатом 1 батальйону полку № 1 патрульної поліції Києва Олексієм Оленіним, котрий впродовж п’яти годин вів з ним переговори на даху цієї будівлі, повідомляє прес-служба МВС України.

Зазначається, що Оленін — first responder (особа зі спеціалізованою підготовкою, яка серед перших приїжджає та надає допомогу на місці надзвичайних ситуацій).

Олексій Оленін перед будівлею, з якої погрожував стрибнути врятований чоловік, фото: МВС

За інформацією видання «Київ Оперативний», однією із вимог чоловіка, яким намагався вчинити самогубство, було «закрити пельку» компанії, котра співала пісні на Майдані Незалежності. Також серед його попередніх вимог були «дві пожежні автівки, журналісти та рупор».

Нагадаємо, торік спробу самогубства здійснив 33-річний співробітник департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Він вистрелив собі в голову з пістолета Макарова.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Нагадаємо Макрону про європейські цінності: глава делегації України в ПАРЄ розповіла про тактику Києва у Страсбурзі

Новий керівник делегації України в ПАРЄ Ясько розповіла про тактику Києва під час осінньої сесії асамблеї. Київ хоче зустрітися із Макроном і нагадати йому про європейські цінності, які колись переважали у Франції

Новини України
10:34

Трамп хоче зустрітися з інформатором, який подав скаргу після його розмови із Зеленським

Дональд Трамп у своєму Твіттері заявив, що хоче зустрітися з інформатором, котрий подав на нього скаргу після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Також він закликав допитати очільника Комітету з розвідки Конгресу

Світові новини
09:17

На окупованій Луганщині група дітей підірвалася на гранаті

Вибух гранати стався на окупованій території Луганської області, яку контролюють сепаратисти самопроголошеної Луганської народної республіки. Внаслідок події постраждали п’ятеро неповнолітніх

Новини України
11:57   29 вер
Новини партнерів
Загрузка...