Повернення Росії в ПАРЄ: Київ хоче нагадати Макрону про європейські цінності, фото — Український репортер

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Новий очільник делегації України в Парламентській асамблеє Ради Європи Єлизавета Ясько розповіла про тактику Києва під час осінньої сесії ПАРЄ у Страсбурзі. Одним з ключових пунктів перебування делегації України буде зустріч із французьким президентом Емануелем Макроном. Ясько вважає, що йому варто нагадати про європейські цінності, які колись переважали у Франції.

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Нагадаю йому, що у Франції колись переважали інші цінності — свобода, рівність і братерство. Але в Європі не було подвійних стандартів. Ми повинні весь час про це нагадувати, — розповіла Ясько в інтерв’ю «Лівому берегу».

Новий очільник української делегації в ПАРЄ вважає, що відсутність України на осінній сесії демонструє позицію щодо повернення в цю структур росіян. Ясько назвала відмову їхати до Страсбурга демаршем Києва.

Потрібно перед французькою стороною й усіма тими, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ заявити: треба щось змінювати або ми продовжимо саботувати роботу асамблеї. Необхідно сказати, що зараз роль і престиж цієї організації падають, — розповіла Ясько.

Вона також запевнила, що російське лобі у Франції дуже сильне і багато європейських країн підтримують Росію, виступаючи за відкритий діалог з РФ.

Київ вже спрямував Макрону листа, аби домовитися про зустріч. До нього приєдналися делегації кількох інших країн. Президент Франції 1 жовтня виступить на сесії ПАРЄ та відповідатиме на запитання депутатів.

Саме за підтримки Франції влітку ПАРЄ ухвалила рішення про повернення РФ у цю організацію без жодних обмежень та умов. Після цього представники України та ще шести національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Великої Британії та Швеції.

У вересні Київ заявив, що проігнорує осінню сесію ПАРЄ.