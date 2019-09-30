Гончарук объясняет программу действий Кабмина, скриншот видео

https://racurs.ua/n127464-goncharuk-obyasnyaet-programmu-deystviy-kabmina-translyaciya.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября устроил брифинг в правительстве, на котором объясняет пункты программы действий своего Кабинета министров.

Loading...

Вчера правительство одобрило этот документ и планирует внести в парламент.

Напомним, при утверждении состава правительства в Раде Гончарук пообещал, что экономика Украины возрастет в течение следующих пяти лет на 40%. Ожидается, что это приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест. Также Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышении прожиточного минимума.