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Гончарук объясняет программу действий Кабмина, скриншот видео
Гончарук объясняет программу действий Кабмина (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n127464-goncharuk-obyasnyaet-programmu-deystviy-kabmina-translyaciya.htmlРакурс
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября устроил брифинг в правительстве, на котором объясняет пункты программы действий своего Кабинета министров.
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Вчера правительство одобрило этот документ и планирует внести в парламент.
Напомним, при утверждении состава правительства в Раде Гончарук пообещал, что экономика Украины возрастет в течение следующих пяти лет на 40%. Ожидается, что это приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест. Также Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышении прожиточного минимума.
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