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Гончарук объясняет программу действий Кабмина, скриншот видео

Гончарук объясняет программу действий Кабмина (ТРАНСЛЯЦИЯ)

30 сен 2019, 11:44
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября устроил брифинг в правительстве, на котором объясняет пункты программы действий своего Кабинета министров.

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Вчера правительство одобрило этот документ и планирует внести в парламент.

Напомним, при утверждении состава правительства в Раде Гончарук пообещал, что экономика Украины возрастет в течение следующих пяти лет на 40%. Ожидается, что это приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест. Также Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышении прожиточного минимума.

Источник: Ракурс


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