Сегодня последний день обращения монет 1,2 и 5 копеек, фото — ТСН

https://racurs.ua/n127465-segodnya-posledniy-den-obrascheniya-monet-1-2-i-5-kopeek-infografika.html

Ракурс

Понедельник, 30 сентября, является последним днем, когда монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек считаются в Украине платежным средством.

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Национальный банк Украины напомнил, что с 1 октября эти монеты не будут принимать в расчетах за товары и услуги. Регулятор начинает изымать их из обращения. В НБУ напомнили, что бесплатно обменять копейки мелких номиналов на банкноты и монеты больших номиналов можно будет в течение года — до 30 сентября 2022 года.

В НБУ объяснили вывод из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек экономией средств, поскольку себестоимость производства монетки выше ее ценности. В Нацбанке запланировали также вывод из обращения и монеты 25 копеек, а также введение в обращение 5-гривневой монеты. НБУ также запланировал вывести из обращения 10-гривневую банкноту, которую заменят монетой.

Напомним, также с 25 октября в обращение введут банкноту номиналом 1 тыс. грн. На ней изображен основатель Национальной академии наук Украины Владимир Вернадский.

«Ракурс» сообщал, что все банки Украины с 25 сентября 2019 года получили право округлять суммы кассовых операций. Такое решение было принято НБУ из-за начала изъятия монет мелких номиналов.