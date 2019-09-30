Юрий Луценко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127463-lucenko-utverjdaet-chto-ne-videl-nikakih-dokazatelstv-viny-syna-baydena.html

Ракурс

Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, утверждает, что во времена своего пребывания на этой должности не видел никаких оснований возбуждать уголовные дела против бывшего вице-президента США Джо Байдена или его сына Хантера.

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Об этом Луценко заявил в интервью изданию Los Angeles Times.

Луценко отмечает, что с такой просьбой к нему неоднократно обращался личный адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мер Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

По словам Луценко, он каждый раз заявлял Джулиани, что готов сотрудничать, если ФБР или другие правоохранительные органы США начнут собственное расследование относительно Байдена или его сына, однако настаивал, что никаких украинских законов они, по его информации, не нарушили.

Я сказал ему, что не могу начать расследование только ради интересов американского чиновника, — заявил Луценко.

Луценко отметил, что говорил Джулиани, что занятие Хантером Байденом должности в руководстве крупнейшей в Украине частной газодобывающей компании «Бурисма Холдингс», в то время как его отец участвовал в управлении политикой администрации тогдашнего президента США Барака Обамы в отношении Украины, «может иметь признаки конфликта интересов», но не было незаконным.

По словам экс-генпрокурора, с Джулиани он дважды встречался лично, а также имел с ним многочисленные телефонные разговоры.

Он описал бывшего мэра Нью-Йорка как одержимого возможными проступками Байдена или его сына Хантера, — отмечает издание.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о началепроцедуры импичмента Трампа.

Противники Трампа считают, что он пытался убдить президента Украины Владимира Зеленского помочь расследованию в Украине дела против Байдена, который является одним из фаворитов предстоящих президентских выборов в США.