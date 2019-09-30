Следующий визит Зеленского в США уже готовится — помощник президента. Фото: glavred.info

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, намерен во второй раз посетить США с официальным визитом.

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Подготовка визита Зеленского в США уже стартовала, заявил президентский помощник Андрей Ермак в рамках интервью для ТСН.

Возможность новой встречи президентов Украины и США обсуждалась ими 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Именно по инициативе президента Дональда Трампа было очень конкретно акцентировано: с американской стороны за торговлю отвечает госсекретарь, за энергетику — министр Рик Перри. На сегодняшний день у нас есть расписание и задачи по подготовке уже официального визита, — заявил Ермак.

При этом он не указал ни даты новой встречи Зеленского с Трампом, ни состава украинской делегации для визита в США.

Кроме того, помощник президента заявил, что не видит никаких ошибок со стороны Зеленского во время его недавнего визита в Соединенные Штаты.

Я не считаю, что президент допустил какую-то ошибку во время визита. Скажем так, «сболтнул лишнего» — нет, я так не считаю, — добавил Ермак.

Как известно, Зеленский находился в США 23−26 сентября. Он выступил с речью на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и провел встречи с Трампом и еще несколькими высокопоставленными американскими чиновниками.

Визит президента Украины в Штаты проходил на фоне политического скандала, разразившегося после публикации стенограммы его разговора с Трампом 25 сентября. В частности, стороны критиковали политику Европейского Союза и бывших послов США, согласовывали позиции по некоторым громким делам и прочее. После обнародования деталей этого разговора в США запустили процедуру импичмента Трампа.