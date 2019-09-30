Наступний візит Зеленського до США вже готується — помічник президента. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/ua/n127462-nastupnyy-vizyt-zelenskogo-do-ssha-vje-gotuietsya-pomichnyk-prezydenta.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, планує вдруге відвідати США з офіційним візитом.

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Підготовка візиту Зеленського до США вже стартувала, заявив президентський помічник Андрій Єрмак у рамках інтерв’ю для ТСН.

Можливість нової зустрічі президентів України та США обговорювалася ними 25 вересня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Саме з ініціативи президента Дональда Трампа було дуже конкретно акцентовано: з американського боку за торгівлю відповідає держсекретар, за енергетику — міністр Рік Перрі. На сьогоднішній день ми маємо розклад і завдання з підготовки вже офіційного візиту, — заявив Єрмак.

При цьому він не вказав ні дати нової зустрічі Зеленського з Трампом, ні складу української делегації для візиту до США.

Крім того, помічник президента заявив, що не бачить жодних помилок з боку Зеленського під час його недавнього візиту до Сполучених Штатів.

Я не вважаю, що президент допустив якусь помилку під час візиту. Скажімо так, «бовкнув зайве» — ні, я так не вважаю, — додав Єрмак.

Як відомо, Зеленський перебував у США 23−26 вересня. Він виступив із промовою на сесії Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку і провів зустрічі з Трампом та ще кількома високопоставленими американськими чиновниками.

Візит президента України до Штатів тривав на тлі політичного скандалу, що вибухнув після публікації стенограми його розмови з Трампом 25 вересня. Зокрема, сторони критикували політику Європейського Союзу та колишніх послів США, узгоджували позиції щодо деяких гучних справ тощо. Після оприлюднення деталей цієї розмови у США запустили процедуру імпічменту Трампа.