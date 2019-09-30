Юрій Луценко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127463-lucenko-stverdjuie-scho-ne-bachyv-jodnyh-dokaziv-provyny-syna-baydena.html

Ракурс

Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор України, стверджує, що в часи свого перебування на цій посаді не бачив жодних підстав порушувати кримінальні справи проти колишнього віце-президента США Джо Байдена чи його сина Хантера.

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Про це Луценко заявив в інтерв’ю виданню Los Angeles Times.

Луценко зазначає, що з таким проханням до нього неодноразово звертався особистий адвокат президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

За словами Луценка, він щоразу заявляв Джуліані, що готовий співпрацювати, якщо ФБР чи інші правоохоронні органи США розпочнуть власне розслідування щодо Байдена чи його сина, однак наполягав, що жодних українських законів вони, за його інформацією, не порушили.

Я сказав йому, що не можу розпочати розслідування лише заради інтересів американського чиновника, — заявив Луценко.

Луценко зазначив, що говорив Джуліані, що зайняття Хантером Байденом посади в керівництві найбільшої в Україні приватної газодобувної компанії «Бурісма Холдінгс», в той час як його батько брав участь у керуванні політикою адміністрації тодішнього президента США Барака Обами щодо України, «може мати ознаки конфлікту інтересів», але не було незаконним.

За словами екс-генпрокурора, з Джуліані він двічі зустрічався особисто, а також мав з ним численні телефонні розмови.

Він описав колишнього мера Нью-Йорка як одержимого можливими проступками Байдена або його сина Хантера, — зазначає видання.

Нагадаємо, минулого тижня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Трампа.

Противники Трампа вважають, що він намагався спонукати президента України Володимира Зеленського посприяти розслідуванню в Україні справи проти Байдена, який є одним із фаворитів наступних президентських виборів у США.