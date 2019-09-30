Сьогодні останній день обігу монет 1,2 і 5 копійок, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n127465-sogodni-ostanniy-den-obigu-monet-1-2-i-5-kopiyok-infografika.html

Ракурс

Понеділок, 30 вересня, є останнім днем, коли монети номіналами 1, 2 та 5 копійок вважаються в Україні платіжним засобом.

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Національний банк України нагадав, що з 1 жовтня ці монети не прийматимуть під час розрахунків за товари та послуги. Регулятор починає вилучати їх з обігу. В НБУ нагадали, що безкоштовно обміняти копійки дрібних номіналів на банкноти та монети більших номіналів можна буде впродовж року — до 30 вересня 2022 року.

В НБУ пояснили виведення з обігу монет номіналом 1, 2 та 5 копійок економією коштів, оскільки собівартість виробництва монетки вища за її цінність. В Нацбанку запланували також виведення з обігу й монети 25 копійок, а також введення в обіг 5-гривневої монети. НБУ також запланував вивести з обігу 10-гривневу банкноту, яку замінять монетою.

Нагадаємо, також що із 25 жовтня в обіг введуть банкноту номіналом 1 тис. грн. На ній зображено засновника Національної академії наук України Володимира Вернадського.

«Ракурс» повідомляв, що всі банки України з 25 вересня 2019 року отримали право заокруглювати суми касових операцій. Таке рішення було прийняте НБУ через початок вилучення монет дрібних номіналів.