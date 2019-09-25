Фінансові новини: НБУ дозволив банкам заокруглювати суми у касах, фото — Високий замок

https://racurs.ua/ua/n127269-reshty-ne-treba-nbu-dozvolyv-bankam-zaokrugluvaty-sumy-u-kasah.html

Ракурс

НБУ вводить нове правило та дозволяє банкам заокруглювати суми у ході касових операцій. Таке нововведення було розроблено через вилучення з обігу монет дрібних номіналів.

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Всі банки України з 25 вересня 2019 року отримали право заокруглювати суми касових операцій. Таке рішення було прийняте НБУ через початок вилучення монет дрібних номіналів. Про це пише НБУ на власному сайті.

Це рішення підкріплене постановою НБУ № 117 «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 20 червня 2019 року № 82». Вона набере чинності вже сьогодні, тож саме з середи, 25 вересня поточного року, банки можуть розпочинати заокруглення сум.

Відтепер готівкові розрахунки мають нову кратність сум — 10 копійок (з 1 жовтня це буде монета з найменшим номіналом).

Раніше «Ракурс» писав про те, що вилучення з обігу монет номіналом 1, 2 та 5 копійок розпочнеться 1 жовтня 2019 року. У НБУ це пояснили тим, що на виробництво монет витрачають більше коштів, аніж їхня вартість.