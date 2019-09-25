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Финансовые новости: НБУ разрешил банкам округлять суммы в кассах, фото - Высокий замок

Сдачи не надо: НБУ разрешил банкам округлять суммы в кассах

25 сен 2019, 11:35
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НБУ вводит новое правило и разрешает банкам округлять суммы в ходе кассовых операций. Такое нововведение было разработано из-за изъятия из обращения монет мелких номиналов.

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Все банки Украины с 25 сентября 2019 года получили право округлять суммы кассовых операций. Такое решение было принято НБУ из-за начала изъятия монет мелких номиналов. Об этом пишет НБУ на собственном сайте.

Это решение подкреплено постановлением НБУ № 117 «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 20 июня 2019 № 82». Оно вступит в силу уже сегодня, поэтому именно со среды, 25 сентября текущего года, банки могут начинать закругление сумм.

Отныне наличные расчеты имеют новую кратность сумм — 10 копеек (с 1 октября это будет монета с наименьшим номиналом).

Ранее «Ракурс» писал о том, что изъятие из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек начнется 1 октября. В НБУ это объяснили тем, что на производство монет тратят больше, чем их стоимость.

Источник: Ракурс


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