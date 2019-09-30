Гончарук пояснює програму дій Кабміну, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n127464-goncharuk-poyasnuie-programu-diy-kabminu-translyaciya.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 30 вересня влаштував брифінг в уряді, на якому пояснює пункти програми дій свого Кабінету міністрів.

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Учора уряд схвалив цей документ і планує внести до парламенту.

Нагадаємо, під час затвердження складу уряду в Раді Гончарук пообіцяв, що економіка України зросте впродовж наступних п’яти років на 40%. Очікується, що це призведе до появи близько мільйона нових робочих місць. Також Гончарук повідомив про плани зменшення бідності та підвищення прожиткового мінімуму.