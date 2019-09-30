https://racurs.ua/ua/n127466-do-kyieva-pryyidut-chleny-prezydentskoyi-komitetu-parie.html

Ракурс

Парламентська асамблея Ради Європи направить до Києва членів свого президентського комітету. Їх візит очікується найближчим часом, у його рамках буде проведено низку консультацій із українською стороною.

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Про візит представників ПАРЄ до України повідомив сьогодні в Facebook один із членів української делегації Олексій Гончаренко. Деталей запланованих переговорів він не уточнив.

Гончаренко додав, що осіння сесія ПАРЄ в Страсбурзі пройде без офіційної участі українських дипломатів, хоча деякі з них відвідають захід неофіційно.

Сесія ПАРЄ у Страсбурзі стартувала сьогодні, 30 вересня, і завершиться 4 жовтня. Голова української делегації Анастасія Ясько раніше заявила, що дипломати з України, які все ж відвідають захід, мають намір нагадати французькому президенту Еммануелю Макрону, котрий 1 жовтня виступить із промовою на сесії ПАРЄ, про європейські цінності, які колись переважали у Франції. Київ вже направив йому листа, аби домовитися про зустріч.

Як відомо, саме за підтримки Франції ПАРЄ ухвалила рішення про повернення делегації РФ до цієї організації без жодних обмежень та виконання раніше висунутих вимог.

Раніше «Ракурс» писав про відмову української делегації брати участь в осінній сесії ПАРЄ через повернення туди росіян.