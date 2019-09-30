На підтримку України: Грузія та країни Балтії не засідатимуть у ПАРЄ. Фото: day.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n127470-na-pidtrymku-ukrayiny-gruziya-ta-krayiny-baltiyi-ne-zasidatymut-u-parie.html

Ракурс

Сесія ПАРЄ, яка триватиме з 30 вересня по 4 жовтня, відбудеться без участі представників Грузії, Естонії, Литви і Латвії, які ухвалили таке рішення на підтримку Україну.

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Делегації балтійських країн та Грузії таким чином вирішили продемонструвати своє ставлення до повернення у ПАРЄ російської делегації. Про демарш делегацій, які підтримали Україну, стало відомо сьогодні, у день відкриття осінньої сесії ПАРЄ. Про це у своєму Facebook повідомив один із учасників української делегації Олексій Гончаренко.

За його словами, з представниками країн Балтії та Грузії у Страсбурзі було проведено неофіційні консультації. Перші рішення вже є, вони стосуються поведінки присутніх на сесії делегацій інших країн, а також планів — бойкотувати заходи ПАРЄ.

Гончаренко також розкрив найближчі плани української делегації, до яких увійшла зустріч із французьким держсекретарем Амелі де Моншален і подальші консультації, а також бойкотування заходів із відзначення 70-річчя Ради Європи.

Раніше «Ракурс» писав про те, що Україна відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ через повернення туди російської делегації наприкінці червня цього року. Українське лобі в ПАРЄ намагалося зберегти механізм застосування санкцій проти членів організації, які порушують міжнародне право і нехтують своїми зобов’язаннями.

Відкинувши пропозиції України та її союзників, Росію підтримали представники Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії, Норвегії, Австрії, Нідерландів, Чехії, Словаччини, Туреччини, Ісландії, Кіпру, Азербайджану, Вірменії та Молдови.

Не підтримали повернення Росії до ПАРЄ Україна, Грузія, Швеція, Велика Британія, Польща, Литва, Латвія й Естонія.

Росія перебувала під санкціями ПАРЄ з квітня 2014 року, коли анексувала український Крим і вторглася на Донбас. Росіян тоді позбавили права голосу в організації, у відповідь РФ припинила сплачувати фінансові внески до Ради Європи.