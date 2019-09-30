Янтарный бизнес: правительство предлагает запретить экспорт сырца и криминализировать нелегальный вывоз, фото — "Автомайдан"

https://racurs.ua/n127469-yantarnyy-biznes-pravitelstvo-predlagaet-zapretit-eksport-syrca-i-kriminalizirovat-nelegalnyy-vyvoz.html

Ракурс

Кабинет министров Украины разработал и подаст в Раду законопроект, который предусматривает упорядочение добычи янтаря. Как сообщил 30 сентября премьер-министр Алексей Гончарук, Кабинет министров стремится запретить экспорт сырца и криминализировать нелегальный вывоз «солнечного камня».

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Изменения предусматривают и отмену процедуры дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, вводят продажу разрешений на открытых электронных аукционах.

Гончарук на брифинге в Кабинете министров рассказал, что правительство приняло пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря 29 сентября. Премьер рассказал о трех основных положениях новаций.

Во-первых, речь идет о запрете экспорта необработанного янтаря. Во-вторых, о криминализации вывоза нелегального янтаря. В-третьих, правительство предлагает упростить процедуру оформления земельных участков, которые использовали для нелегальной добычи, но на них остались запасы янтаря.

Основная задача этой новации — рекультивация земель, которые сейчас напоминают лунный ландшафт, — заявил на брифинге Гончарук.

«Ракурс» сообщал, что президент Владимир Зеленский в начале сентября зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 2059 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины». В нем дополняется ст. 240−1 (незаконная добыча янтаря) Уголовного кодекса. Добычу «солнечного камня» предлагают наказывать штрафом от 11,9 тыс. грн до 51 тыс. грн, ограничивать свободу на срок от одного до трех лет, или лишать свободы на тот же срок.