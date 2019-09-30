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Ракурс
Алексей Гончарук, фото: «Википедия»

«Люди очень нужны»: Гончарук рассказал, сколько будут длиться конкурсы на вакантные руководящие должности (ВИДЕО)

30 сен 2019, 12:27
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Кабинет министров объявил конкурсы на почти все, кроме одной, вакантные должности руководителей органов государственной власти, уволенных недавно в рамках осуществляемых правительством в последнее время кадровых перестановок.

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Таким образом правительство пытается найти на эти должности «порядочных профессиональных честных людей, которые будут помогать менять государство». Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

Гончарук отметил, что с перечнем вакантных должностей можно ознакомиться на сайте правительства.

Люди очень нужны, это фейки о том, что все заранее известно, конкурсов никаких не будет, — отметил Гончарук.

Мы организуем нормальную, честную процедуру, — заверил премьер.

По его словам, соответствующие конкурсы будут продолжаться в пределах двух недель.

Напомним, на своем вчерашнем заседании Кабинет министров одобрил Программу деятельности правительства, а также осуществил ряд кадровых перестановок.

Источник: Ракурс


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