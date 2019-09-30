Алексей Гончарук, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127468-ludi-ochen-nujny-goncharuk-rasskazal-skolko-budut-dlitsya-konkursy-na-vakantnye-rukovodyaschie.html

Ракурс

Кабинет министров объявил конкурсы на почти все, кроме одной, вакантные должности руководителей органов государственной власти, уволенных недавно в рамках осуществляемых правительством в последнее время кадровых перестановок.

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Таким образом правительство пытается найти на эти должности «порядочных профессиональных честных людей, которые будут помогать менять государство». Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

Гончарук отметил, что с перечнем вакантных должностей можно ознакомиться на сайте правительства.

Люди очень нужны, это фейки о том, что все заранее известно, конкурсов никаких не будет, — отметил Гончарук.

Мы организуем нормальную, честную процедуру, — заверил премьер.

По его словам, соответствующие конкурсы будут продолжаться в пределах двух недель.

Напомним, на своем вчерашнем заседании Кабинет министров одобрил Программу деятельности правительства, а также осуществил ряд кадровых перестановок.