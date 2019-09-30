«Люди очень нужны»: Гончарук рассказал, сколько будут длиться конкурсы на вакантные руководящие должности (ВИДЕО)https://racurs.ua/n127468-ludi-ochen-nujny-goncharuk-rasskazal-skolko-budut-dlitsya-konkursy-na-vakantnye-rukovodyaschie.htmlРакурс
Кабинет министров объявил конкурсы на почти все, кроме одной, вакантные должности руководителей органов государственной власти, уволенных недавно в рамках осуществляемых правительством в последнее время кадровых перестановок.
Таким образом правительство пытается найти на эти должности «порядочных профессиональных честных людей, которые будут помогать менять государство». Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в ходе сегодняшнего брифинга.
Гончарук отметил, что с перечнем вакантных должностей можно ознакомиться на сайте правительства.
Люди очень нужны, это фейки о том, что все заранее известно, конкурсов никаких не будет, — отметил Гончарук.
Мы организуем нормальную, честную процедуру, — заверил премьер.
По его словам, соответствующие конкурсы будут продолжаться в пределах двух недель.
Напомним, на своем вчерашнем заседании Кабинет министров одобрил Программу деятельности правительства, а также осуществил ряд кадровых перестановок.