Кабмин одобрил Программу действий правительства и законопроекты по упорядочению добычи янтаря

Заседание Кабинета министров, фото: «Правительственный портал»

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Кабинет министров Украины во время своего заседания 29 сентября одобрил Программу действий Правительства.

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Также во время заседания было принято распоряжение о работе над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельхозназначения. Об этом сообщает «Правительственный портал».

Кроме того, Кабмин принял ряд законопроектов.

Так, принят пакет законопроектов по упорядочению деятельности по добыче янтаря.

Ими, в частности, предусматривается упрощение процедур получения разрешений на использование недр и продажа их через открытые электронные аукционы.

Также правительство одобрило законопроект, направленный на легализацию игорного бизнеса. Этот законопроект предлагает разрешить проводить азартные игры исключительно на территории отелей на игровом оборудовании, программное обеспечение которого соответствует международным стандартам.

Еще один одобренный правительством 29 сентября законопроект направлен на повышение эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Он предлагает внести изменения в законодательство, направленные на усиление открытой конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет этого фонда.

Кроме того, правительство продолжило осуществлять кадровые перестановки.

Так, Наталью Бойко уволили с должности заместителя министра энергетики и угольной промышленности, Максима Немчинова — с должности госсекретаря этого министерства, Евгения Асташева — с должности заместителя председателя Фонда госимущества, Лидию Гаврилову — с должности главы Государственной аудиторской службы.

Также состоялся ряд назначений. Так, Инна Метелева и Юлия Свириденко назначены заместителями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Ирина Ставчук — заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, Юлиан Чаплинский — заместителем министра развития общин и территорий по вопросам европейской интеграции.

Напомним, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 713/2019, который, в частности, содержал поручение правительству до 1 октября этого года разработать и внести на рассмотрение парламента законопроекты о рынке земель сельхозназначения и легализации игорного бизнеса.