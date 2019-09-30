Кабмін схвалив Програму дій уряду та законопроекти щодо впорядкування видобутку бурштину

Засідання Кабінету міністрів, фото: «Урядовий портал»

https://racurs.ua/ua/n127457-kabmin-shvalyv-programu-diy-uryadu-ta-zakonoproekty-schodo-vporyadkuvannya-vydobutku-burshtynu.html

Ракурс

Кабінет міністрів України під час свого засідання 29 вересня схвалив Програму дій Уряду.

Loading...

Також під час засідання було ухвалене розпорядження щодо роботи над інструментами здешевлення кредитів для купівлі земель сільгосппризначення. Про це повідомляє «Урядовий портал».

Крім того, Кабмін ухвалив низку законопроектів.

Так, ухвалено пакет законопроектів щодо впорядкування діяльності з видобутку бурштину.

Ними, зокрема, передбачається спрощення процедур отримання дозволів на користування надрами та продаж їх через відкриті електронні аукціони тощо.

Також уряд схвалив законопроект, спрямований на легалізацію грального бізнесу. Цей законопроект пропонує дозволити проводити азартні ігри виключно на території готелів на гральному обладнанні, програмне забезпечення котрого відповідає міжнародним стандартам.

Ще один схвалений урядом 29 вересня законопроект спрямований на підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Він пропонує внести зміни до законодавства, спрямовані на посилення відкритої конкуренції між проектами, які подаються на фінансування за рахунок цього фонду.

Крім того, уряд продовжив здійснювати кадрові перестановки.

Так, Наталію Бойко звільнили з посади заступника міністра енергетики та вугільної промисловості, Максима Немчинова — з посади держсекретаря цього міністерства, Євгена Асташева — з посади заступника голови Фонду держмайна, Лідію Гаврилову — з посади голови Державної аудиторської служби.

Також відбулася низка призначень. Так, Інна Мєтєлєва та Юлія Свириденко призначені заступниками міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Ірина Ставчук — заступником міністра енергетики та захисту довкілля, Юліан Чаплінський — заступником міністра розвитку громад та територій з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, 20 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ № 713/2019, котрий, зокрема, містив доручення уряду до 1 жовтня цього року розробити й внести на розгляд парламенту законопроекти щодо ринку земель сільгосппризначення та легалізації грального бізнесу.