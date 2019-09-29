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Екс-керівника "ДНР" призначили керівником столиці російської республіки, жителі протестують. Фото: Мир 24

Екс-керівника «ДНР» призначили очільником столиці російської республіки, жителі протестують

29 вер 2019, 22:28
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Екс-керівника так званої «ДНР» Дмитра Трепазнікова 26 вересня призначили виконуючим обов’язки голови столиці російської республіки Калмикія (Еліста).

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Жителі міста сьогодні вийшли на протест. Близько 500 осіб виступили проти такого призначення та вимагали відсторонити Трапезнікова з посади. Про це повідомляє «Українська правда»,

Демонстранти заявили, що, якщо Трапезнікова не знімуть з посади, наступна акція протесту пройде біля мерії 1 жовтня.

Під час демонстрації спікер міських зборів Микола Орзаєв намагався пояснити призначення Трапезнікова. Перший раз його не стали слухати, а вдруге перебили, коли він почав розповідати про хорошу освіту Трапезнікова-фахівця.

На місці проведення акції протесту була поліція, однак демонстрація пройшла спокійно.

Зазначимо, що Трапезніков родом з Донецька. Починаючи з 2014 року він займав керівні посади в адміністрації «ДНР». У 2018 році у період з серпня по вересень був тимчасово виконуючим обов’язки «глави ДНР» після вбивства колишнього керівника «республіки» Олександра Захарченка.

Нагадаємо, один з ватажків незаконного збройного формування Олександр Ходаковський зізнався в обстрілах Ясинуватої Донецької області.


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