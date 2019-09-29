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Брекзит: Німеччина назвала умови відстрочки. Фото: YouTube

Брекзит: Німеччина назвала умови відстрочки

29 вер 2019, 22:00
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У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили про готовність розглянути прохання уряду Великої Британії про відтермінування дати виходу з Європейського Союзу.

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Глава німецького МЗС Хайко Мас заявив про умови відстрочки «брекзита». У Франції поки не впевнені в необхідності такого кроку. Про це повідомляє видання Deutsche welle.

За словами Маса, Євросоюз готовий розглянути прохання Великої Британії в конструктивному ключі. Він зазначив, що перенести «брекзит» з 31 жовтня на пізнішу дату можна тільки при наявності перспективи подальших подій.

Мас заявив, що невизначеність є важким тягарем для німецької економіки і дієздатності ЄС.

Для отримання відстрочки Великою Британією інші 27 країн-членів Євросоюзу повинні погодитися задовольнити прохання британського уряду. Франція вже заявила, що без альтернативних рішень нова відстрочка не є правильною мірою.

Зазначимо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наполягає на «брекзиті» 31 жовтня навіть без угоди. При цьому закон зобов’язує політика подати в ЄС заявку про продовження терміну, якщо договір не ратифікують до 19 жовтня.

Як раніше повідомлялося, Палата громад зобов’язала британський Кабмін оприлюднити кризовий план на випадок «жорсткого» Brexit.


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