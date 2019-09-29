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Брексит: Германия назвала условия отсрочки. Фото: YouTube

Брексит: Германия назвала условия отсрочки

29 сен 2019, 22:00
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В Министерстве иностранных дел Германии заявили о готовности рассмотреть просьбу правительства Великобритании об отсрочке даты выхода из Европейского Союза.

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Глава немецкого МИД Хайко Мас заявил об условиях отсрочки «брексита». Во Франции пока не уверены в необходимости такого шага. Об этом сообщает издание Deutsche welle.

По словам Маса, Евросоюз готов рассмотреть просьбу Великобритании в конструктивном ключе. Он отметил, что перенести «брексит» с 31 октября на более позднюю дату можно только при наличии перспективы дальнейших событий.

Мас заявил, что неопределенность является тяжелым бременем для немецкой экономики и дееспособности ЕС.

Для получения отсрочки Великобританией остальные 27 стран-членов Евросоюза должны согласиться удовлетворить просьбу британского правительства. Франция уже заявила, что без альтернативных решений новая отсрочка не является правильной мерой.

Отметим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на «брексите» 31 октября даже без соглашения. При этом закон обязывает политика подать в ЕС заявку о продлении срока, если договор не ратифицируют до 19 октября.

Как ранее сообщалось, Палата общин обязала британский Кабмин обнародовать кризисный план на случай «жесткого» Brexit.


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