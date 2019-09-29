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Ракурс
Смертельное ДТП: на Киевщине погиб парень, которого везли в багажнике. Фото: NewsOne

Смертельное ДТП: на Киевщине погиб парень, которого везли в багажнике (ФОТО)

29 сен 2019, 21:27
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Смертельное ДТП произошло в городе Мироновка Киевской области. В трагическом инциденте погиб парень, которого перевозили в багажнике.

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Установлено, что 17-летний пьяный парень, который был за рулем автомобиля, не справился с управлением, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. Полицию вызвал хозяин дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

По предварительной информации, студент местного заведения недавно приобрел авто и решил похвастаться перед друзьями, хотя не имел водительского удостоверения.

На Киевщине погиб парень, которого везли в багажнике. Фото: ГУНП

В автомобиле находились водитель, шестеро пассажиров и парень в багажнике. Среди пострадавших были две девушки. Их всех госпитализировали в медицинское учреждение. Согласно экспертизе, они были пьяные (1,25 промилле).

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Таиланде 17 студентов погибли в ДТП.

Источник: Ракурс


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