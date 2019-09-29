Смертельное ДТП: в Таиланде погибли 17 студентов. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n127450-smertelnoe-dtp-v-tailande-pogibli-17-studentov-foto.html

Ракурс

В Таиланде 17 студентов погибли в результате смертельной аварии. Трагический инцидент произошел в провинции Самутпракан.

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Установлено, что перегруженный людьми пикап на высокой скорости столкнулся с двумя придорожными столбами и перевернулся. Об этом сообщает местная газета Bangkok Post.

Погибшие были студентами технического колледжа. После столкновения 12 студентов вылетели из кузова пикапа на дорогу и погибли на месте. Пять других студентов и водителя госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Позже студенты скончались в больнице. У них были диагностированы серьезные ранения.

Полиция установила, что в субботу студенты устроили в гараже вечеринку, на которой отпраздновали завершение обучения. В тот вечер они употребляли пиво и другой алкоголь. После этого студенты поехали в развлекательное заведение посмотреть на шоу.

Транспортное происшествие произошло уже после того, как студенты покинули шоу. Правоохранители исследуют материалы с камер видеонаблюдения. Полиция пытается установить причину трагедии и опрашивает водителя, который также получил серьезные ранения.

Напомним, накануне в Запорожской области в аварии погибли два человека и еще двоих госпитализировали с ранениями.