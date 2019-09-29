Смертельна ДТП: у Таїланді загинули 17 студентів. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n127450-smertelna-dtp-u-tayilandi-zagynuly-17-studentiv-foto.html

Ракурс

У Таїланді 17 студентів загинули в результаті смертельної аварії. Трагічний інцидент стався у провінції Самутпракан.

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Встановлено, що перевантажений людьми пікап на високій швидкості зіткнувся з двома придорожніми стовпами і перекинувся. Про це повідомляє місцева газета Bangkok Post.

Загиблі були студентами технічного коледжу. Після зіткнення 12 студентів вилетіли з кузову пікапа на дорогу та загинули на місці. П’ятьох інших студентів та водія госпіталізували у медичний заклад для надання допомоги.

Пізніше студенти загинули у лікарні. У них були діагностовані серйозні поранення.

Поліція встановила, що у суботу студенти влаштували у гаражі вечірку, на якій відсвяткували завершення навчання. Того вечора вони вживали пиво та інший алкоголь. Після цього студенти поїхали до розважального закладу подивитися на шоу.

Транспортна пригода сталася вже після того, як студенти покинули шоу. Правоохоронці досліджують матеріали з камер відеоспостереження. Поліція намагається встановити причину трагедії та опитують водія, який також отримав серйозні поранення.

Нагадаємо, напередодні у Запорізькій області в аварії загинули двоє осіб і ще двох госпіталізували з пораненнями.