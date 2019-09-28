Дорожня аварія сталася в Запоріжжі. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася 28 вересня у Запорізькій області.

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Аварія сталася на автошляху «Дніпропетровськ-Маріуполь» у Запорізькому районі міста Запоріжжя. Внаслідок аварії дві особи загинули, ще двоє потерпілих доставлені до лікарні. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Fiat Ducato (Фіат Дукато) 1995 року народження виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2102». Аварія забрала життя двох жінок 1958 та 1951 років народження, які перебували в салоні «ВАЗу». Водій цього легковика 1974 року народження та пасажирка «Фіату» 1998 року народження доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На місці автопригоди працюють поліцейські та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, 28 вересня у Черкаській області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та вантажного автомобіля. Внаслідок зіткнення травми отримали 11 осіб. Згодом один із постраждалих помер у лікарні.