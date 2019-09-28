Борис Джонсон опинився в центрі скандалу. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/ua/n127426-borysu-djonsonu-zagrojuie-kryminalne-rozsliduvannya-cherez-mojlyve-zlovjyvannya-vladou-bbc.html

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Розслідування проти чинного прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона може почати лондонська влада.

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Слідчі дії стосуються ймовірного порушення закону Джонсоном під час перебування на посаді мера Лондона. Посадовця вже викликали на допит в Лондонську асамблею для дачі свідчень щодо своїх зв’язків із американською бізнесменкою Дженніфер Аркурі. Про це 28 вересня повідомляє BBC.

Зазначається, що британського прем'єра запідозрили в конфлікті інтересів після того, як видання The Times написало про те, як підприємець із Сполучених Штатів Америки отримувала великі суми на спонсорські гранти під час мерства Бориса Джонсона.

Запит стосовно Джонсона влада направила в Незалежне управління поліції з питань поведінки. Інстанція повинна вирішити, чи є підстави для розслідування проступків Джонсона, скоєних на державній службі.

Нагадаємо, Верховний суд Великої Британії прийняв унікальне рішення в справі прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Суддівська колегія заявила, що указ Джонсона про припинення роботи парламенту є неправомірним. Таке рішення суду фактично визнає прем'єра винним у зловживанні владою.