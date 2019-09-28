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Ракурс
Борис Джонсон оказался в центре скандала. Фото: kommersant.ru

Борису Джонсону грозит уголовное расследование из-за возможного злоупотребления властью — BBC

28 сен 2019, 20:08
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Расследование против действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона могут начать лондонские власти.

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Следственные действия касаются вероятного нарушения закона Джонсоном во время пребывания на посту мэра Лондона. Чиновника уже вызвали на допрос в Лондонскую ассамблею для дачи показаний относительно своих связей с американской бизнесменкой Дженнифер Аркури. Об этом 28 сентября сообщает BBC.

Отмечается, что британского премьера заподозрили в конфликте интересов после того, как издание The Times написало о том, как предприниматель из Соединенных Штатов Америки получала большие суммы на спонсорские гранты во время мэрства Бориса Джонсона.

Запрос в отношении Джонсона власти направили в Независимое управление полиции по вопросам поведения. Инстанция должна решить, есть ли основания для расследования проступков Джонсона, совершенных на государственной службе.

Напомним, Верховный суд Великобритании принял уникальное решение в деле премьер-министра страны Бориса Джонсона. Судейская коллегия заявила, что указ Джонсона о прекращении работы парламента является неправомерным. Такое решение суда фактически признает премьера виновным в злоупотреблении властью.


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